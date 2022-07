CorSport - Bayern pronto a spendere 120 milioni per Osimhen: i tedeschi hanno già telefonato ADL

Il Bayern fa sul serio per Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come i tedeschi abbiano messo nel mirino l'attaccante del Napoli visto che perderanno Robert Lewandowski. Il Napoli non si schioda dalla valutazione di 110 milioni.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"E ora che Lewandowski rischia di andarsene via, al Bayern si sono messi a cercare un sostituto che sia adeguato - in prospettiva - alla sontuosa esuberanza tecnica del centravanti polacco: un nome, per cominciare, è venuto fuori qualche settimana fa, nella telefonata esplorativa che da Monaco di Baviera hanno fatto a Napoli, per capire.

In genere comincia così, il resto viene da sé. Adl ha tracciato un percorso che non consente sconti, ci vogliono 110 milioni per aprire il dialogo sul centravanti nigeriano e, in uno slancio di «generosità», la chiameremo così, si potrebbe arrivare (difficilmente) a cento. Ma questa è teoria e poi c’è la pratica, in realtà si chiamerebbe trattativa".