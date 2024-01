Osimhen-Anguissa, è derby in coppa d'Africa: chi perde rientra subito a Napoli

L’incrocio di domani sera in Coppa d’Africa ha un significato particolare. Il programma prevede Nigeria-Camerun agli ottavi di finale. Per tutti i tifosi azzurri è Osimhen contro Anguissa. Il derby ha un sapore molto particolare. Chi perde va fuori. Uno dei due campioni azzurri, quindi, sarà subito a disposizione di Walter Mazzarri e tornerà a disposizione già per la sfida contro l’Hellas Verona al Maradona.

Zambo Anguissa

Anguissa sfida Osimhen in coppa d'Africa

Come riporta l'edizione Napoli de La Repubblica, Anguissa è il top player del centrocampo assieme a Lobotka: assicura fisicità, ma non solo. La svolta tattica di Mazzarri è nelle corde di Anguissa, capace di fare la differenza a prescindere dal modulo. L’allenatore lo attende ovviamente. Con lui è un altro Napoli. Il discorso è esattamente lo stesso per Osimhen, fattore determinante per le sorti degli azzurri. Nello scorso campionato è stato decisivo per la conquista dello scudetto. L’obiettivo è voltare pagina insieme per tentare la rimonta Champions che è il vero traguardo del Napoli in questo 2024. E i gol del numero 9 sono fondamentali per l’assalto a uno dei primi quattro posti della classifica.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli