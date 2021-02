Infortunati Napoli, le date dei rientri in campo di Lozano, Petagna e Osimhen: la situazione

Napoli Calcio - Ancora indisponibile Osimhen che però ieri ha ripreso il lavoro personalizzato in campo e in palestra dopo il trauma cranico di domenica scorsa nel match di Bergamo con l'Atalanta.

Osimhen

Come riporta Il Mattino, il centravanti nigeriano riprenderà gradualmente gli allenamenti prima di rituffarsi pienamente in gruppo e dovrebbe tornare contro il Bologna, anche se non è da escludere che possa essere tra i convocati già mercoledì contro il Sassuolo: si deciderà nei prossimi giorni. E in attacco mancano ancora Lozano e Petagna che torneranno a disposizione contro il Milan o nella migliore delle ipotesi già contro il Bologna.