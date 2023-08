Gazzetta - Rilancio Al-Hilal per Osimhen, messa sul piatto cifra shock: ingaggio da capogiro

Notizie Napoli calcio. Giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen: il centravanti del Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo di contratto ed è seguito sempre con attenzione dall'Al-Hilal che mette sul piatto cifre da capogiro.

Osimhen-Al Hilal, le cifre dell'offerta monstre

Se da una parte c'è De Laurentiis che cerca di trovare la quadra per il rinnovo, dall'altra ci sono vagonate di soldi dall'Arabia Saudita che fanno vacillare Osimhen. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sull'ultimo rilancio dell'Al-Hilal per il nigeriano:

“Sembra di stare su scherzi a parte. E invece l’offerta è seria, serissima. Mostruosa. I sauditi dell’Al Hilal, preso atto dell’interruzione della strada per arrivare a Mbappé, sono sempre più sulla rotta di Victor Osimhen. Nelle ultime ore avrebbero ulteriormente rilanciato: 40 milioni di euro l’anno per cinque stagioni per averlo a Riad con Milinkovic e il vecchio compagno Koulibaly. Una cifra shock”.