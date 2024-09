Osimhen al Galatasaray! Corriere della Sera: guizzo del Napoli, ma Victor va via come uno qualunque

Osimhen al Galatasaray in prestito, è fatta! Il Napoli risparmierà così gli 11 milioni di euro netti di ingaggio, almeno fino a giugno, nella speranza di rivenderlo il prossimo anno. Oggi il Corriere della Sera in edicola commenta così la cessione: "Se non è un guizzo - il migliore possibile per come si erano messe le cose - del club di De Laurentiis, poco ci manca".

Osimhen al Galatasaray

E così alla fine Osimhen si trasferirà in Turchia, dopo aver sognato il PSG e la Premier League. Giocherà in Europa League, lui che voleva lasciare il Napoli anche perché non c'era più la Champions. E ritroverà Dries Mertens, di nuovo suo compagno di squadra.