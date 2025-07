Osimhen al Galatasaray, CdS annuncia - Affare in chiusura! Sistemati tutti i dettagli: entro domani la fumata bianca

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen sta per diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport la fumata bianca tra il club turco ed il Napoli stavolta è imminente. Tutti i dettagli sono stati messi al loro posto. Sistemata anche la percentuale sulla rivendita futura dell'attaccante nigeriano che è pronto a volare a Istanbul.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Ricapitolando, Osi si trasferirà al Galatasaray per una cifra complessiva pari a 75 milioni con pagamento così impostato: 40 milioni entro questo mese e i restanti 35 da saldare entro luglio 2026 al massimo in un paio di rate garantite da lettere di credito. Il Gala ha anche accettato la clausola anti-Italia che varrà fino al 2027. Un altro punto fondamentale della vicenda voluto dal Napoli. Un modo per scongiurare l’amara sorpresa di ritrovarselo rivale in Serie A già nel giro di qualche mese. L’ultimo punto di discussione era proprio quello relativo alla percentuale sulla possibile futura rivendita del nigeriano. Se ne stava discutendo da giorni".