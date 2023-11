L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle condizioni di Victor Osimhen:

"Per Osimhen invece saranno fondamentali le prossime ore. Il bomber nigeriano sta infatti continuando a lavorare in disparte e resta in forte dubbio per la trasferta di sabato a Bergamo, a cui potrà prendere parte solamente se da oggi riuscirà finalmente ad allenarsi con i suoi compagni".