"Ora tocca a voi", video call di De Laurentiis alla squadra. Gazzetta: il patron ha fatto un annuncio importante

Calcio Napoli - "Ora tocca a voi". E' questo il virgolettato che si legge sulla Gazzetta dello Sport riguardo la video call che c'è stata ieri tra il presidente Aurelio De Laurentiis ed i maggiori esponenti dello spogliatoio del Napoli. Il numero uno del club ha fatto anche una promessa alla squadra.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"La prospettiva è cambiata, in una rivoluzione che sembra più tolemaica che copernicana. Perché passi in avanti o tantomeno sviluppi costruttivi, ad oggi, sono complessi da immaginare tra le mura di Castel Volturno. Chiamando a rapporto alcuni senatori dello spogliatoio, convocati in video, Aurelio De Laurentiis ha sovvertito l’ordine naturale e le classiche gerarchie.

E ha annunciato che da oggi lui e l’a.d. Andrea Chiavelli saranno presenti a Castel Volturno per gli allenamenti, per stare vicini alla squadra e sostenere il tecnico francese in questo nuovo inizio".