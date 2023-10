Ora c'è una certezza sulla panchina di Garcia

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al futuro di Rudi Garcia come allenatore del Napoli. Secondo i colleghi, al momento la posizione del tecnico francese è salda sulla panchina azzurra:

"Di sicuro la panchina del tecnico francese non traballa più e il come e perché della riscossa azzurra sono tutto sommato dei dettagli secondari. I campioni d’Italia sono ritornati e martedì andranno all’assalto del Real Madrid di Ancelotti in Champions. Rien ne va plus".