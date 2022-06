Infortunio Olivera, il Napoli ha subito chiamato il calciatore: retroscena e tempi di recupero

Infortunio Olivera, stilati i tempi di recupero e la tabella di marcia per vedere il giocatore pronto a Dimaro dopo l'infortunio nella gara di stanotte dell'Uruguay.

A riportare le ultime sull'infortunio di Mathias Olivera sono i colleghi de Il Mattino:

Piccola distorsione senza interessamento a legamenti e menisco (per fortuna) e in due o tre settimane avrà messo tutto alle spalle e sarà pronto per il ritiro di Dimaro. Sono state le lacrime del calciatore, all'uscita dal campo, a far temere conseguenze più gravi: ma il Napoli ha tirato un sospiro di sollievo dopo aver sentito il calciatore anche nel pomeriggio di ieri. Ha lasciato il ritiro della sua nazionale per iniziare già la riabilitazione.