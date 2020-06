Olimpico vuoto ma azzurri in festa, Il Mattino: fumogeni e 'O' surdat' nnamurat', poi parte il coro 'Mertens, Mertens'

Ultime calcio Napoli - L'Olimpico è vuoto, non ci sono tifosi, gli azzurri festeggiano sul campo prima tutti in cerchio con il tecnico e il presidente e poi quando Insigne riceve la coppa Italia e la alza al cielo.

Come riporta Il Mattino:

"Si accendono i fumogeni e si sentono le note di «O' surdat' nnamurat» che gi azzurri cantano a squarciagola. Abbracci, canti e salti. Si sente più volte il coro «Mertens, Mertens», il centravanti belga che ha rinnovato il contratto per altri due anni. Una festa di tutto il gruppo, viene chiamato a festeggiare anche Malcuit che da poco è tornato in gruppo dopo il grave infortunio al ginocchio. Dieci minuti di gioia pura all'Olimpico, le foto ricordo con la coppa Italia, la grande soddisfazione per il trofeo conquistato contro la rivale di sempre, la Juve".