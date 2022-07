Ola Solbakken gela Napoli e Roma: "Potrei restare in Norvegia fino a dicembre, poi andrò via"

Calciomercato Napoli - L'attaccante Ola Solbakken è conteso da Napoli e Roma. Il giocatore piace molto agli azzurri che lo sistemerebbero largo a destra nella batteria dei tre trequartisti dietro Osimhen. Il Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni del giocatore.

"Tra gli attaccanti è invece uscito allo scoperto Ola Solbakken, freccia del Bodø/Glimt che la Roma ha bloccato da tempo. «Potrei restare in Norvegia fino a dicembre, poi andrò via». A Trigoria sarebbero contenti anche di prenderlo a parametro zero a gennaio, sistemando nel frattempo Carles Perez in Spagna".