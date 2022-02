Napoli Calcio- Esami medici in vista per Hirving Lozano rientrato ieri a Napoli dopo il nuovo infortunio rimediato sempre in nazionale, questa volta alla spalla destra. Dopo i consulti dello staff medico messicano, ora tocca a quello napoletano. Il Corriere del Mezzogiorno, intanti, riporta oggi le prime sensazioni sui tempi di recupero:

Secondo le prime valutazioni dei medici della Nazionale messicana, Lozano dovrebbe fermarsi per quattro-cinque settimane.