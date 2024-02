Oggi Calzona potrebbe ricostruire una coppia che tanto bene ha fatto la passata stagione

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle possibili scelte di formazione di Francesco Calzona in merito alla sfida delle ore 15:00 a Cagliari:

"Il ballottaggio con Traorè è aperto ma Zielinski è in leggero vantaggio, magari ricostruendo con Mario Rui la catena di sinistra di tante gare della trionfante scorsa stagione. Traorè è in crescita ma può essere utilizzato a gara in corso, puntando sulla freschezza e sulla capacità d’incidere subentrando dalla panchina".