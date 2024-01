Offerta ufficiale del Napoli per Theate! La risposta del Rennes

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole fare un colpo in difesa e nel mirino c'è Arthur Theate del Rennes che può tornare in Serie A. L'ex centrale del Bologna piace tanto agli azzurri che si sono spinti con l'offerta ufficiale.

Come svela Il Mattino il Napoli vuole provare a chiudere un colpo in difesa e c'è l'occasione Theate.

Arthur Theate del Rennes ha la stessa età e più o meno la stessa valutazione del cartellino di Perez (15 milioni): il Napoli ha presentato un'offerta ufficiale. Il belga è un mancino naturale che, però, è abituato a cimentarsi in una difesa a quattro come centrale mancino. C'è attesa nelle prossime ore per la risposta.