CorSport - ADL può dichiarare incedibile Koulibaly e riaprire il rinnovo: prima offerta da 40 milioni

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive le cifre della prima proposta di rinnovo fatta dal Napoli a Kalidou Koulibaly per rinnovare il contratto in scadenza 2023.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Il Napoli, nel frattempo, non può fare altro che valutare gli eventi e poi decidere: al giocatore è stato direttamente prospettato un primo rinnovo quinquennale a 8 milioni lordi a stagione, e dunque decisamente meno dei 6 netti percepiti attualmente, ma la scadenza 2023 impone riflessioni: DeLa potrebbe decidere di trattenerlo, di dichiararlo incedibile nonostante la distanza contrattuale e magari riaprire la trattativa per rinnovare, per carità, ma il limite di gennaio e le separazioni a parametro zero sono esperienze già vissute con il precedente capitano".