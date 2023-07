CorSport - All in Napoli su Lo Celso: i dettagli dell'offerta presentata al Tottenham

Calciomercato Napoli - Il Napoli accelera per il centrocampista Giovani Lo Celso. L'argentino, di proprietà del Tottenham, è stato individuato come il rinforzo giusto per rimpiazzare Ndombele il quale non è stato riscattato. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, gli azzurri hanno deciso la formula dell'operazione Lo Celso.

Giovani Lo Celso

Offerta Napoli per Lo Celso

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: