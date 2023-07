CorSport - Il Napoli ha offerto 35 milioni per Kilman: la risposta del Wolverhampton

Calciomercato Napoli - Prima offerta del Napoli per il difensore Kilman si legge questa mattina nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Gli azzurri hanno dunque mosso ufficialmente il primo passo per rimpiazzare il coreano Kim sempre di più promesso sposo del Bayern Monaco che sta aspettando che il centrale finisca la leva militare nel suo Paese per acquistarlo.

Ecco cosa scrive questa mattina il Corriere dello Sport su Kilman:

"È il calcio, brava gente, che va di fretta e non aspetta Pec: e il Napoli ha già fatto la prima mossa per cercare un erede, l’ha trovato in Max Kilman, ed ha subito osato, offrendo 35 milioni di euro per l’inglese di origini ucraine: niente da fare, non sono bastati, come scrive The Atletic, perché sotto i 40 milioni il Wolverhampton non intende scendere.

I 35 milioni che il Napoli ha offerto al Wolverhampton rappresentano un’enormità anche in quest’epoca in cui gli arabi hanno alterato le quotazioni, ma vengono ritenuti insufficienti da un club ricco come può esserlo chiunque frequenti la Premier".