CorSport - Rilancio Napoli per Dragusin! Cash più uno tra Zanoli o Ostigard a titolo definitivo: la risposta del Genoa

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis non molla la presa per Dragusin del Genoa scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Il Napoli ha formalizzato un'offerta al club ligure fatta da cash più delle contropartite tecniche per portarsi a casa uno dei difensori più promettenti in circolazione.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Il Napoli ha formalizzato un’offerta al club rossoblù per Radu Dragusin, 21 anni, il difensore centrale prediletto per rinforzare il reparto, articolata in questo modo: 13 milioni di euro più il cartellino di Zanoli, valutato 12 milioni. In totale: 25 milioni di euro. La proposta non è stata accettata, ma il Napoli è disposto ad aumentare il cash e ad inserire eventualmente il cartellino di Leo Ostigard (difensore centrale, tra l’altro un ex); in questo caso, Zanoli volerebbe a Genova in prestito. In un modo o nell’altro, insomma, il suo destino sembra scritto, mentre tutta da decifare è la storia relativa a Dragusin: in cima alla lista dei suoi desideri continua a esserci il Tottenham, ma De Laurentiis non ha intenzione di mollare la presa"