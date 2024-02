"Odio subire l'avversario", Calzona anticipa come sarà il suo Napoli

Napoli - Calzona nuovo allenatore del Napoli e spunta fuori un retroscena su come sarà allenato questo Napoli in vista del finale di stagione, dove si proveranno a fare punti per raggiungere la zona Champions. Infatti, in passato, l'allenatore ha svelato il suo modo di intendere il calcio: «Io odio subire l'avversario, subire non deve essere mai una scelta». C'è solo il 4-3-3 per il Napoli secondo Il Mattino.