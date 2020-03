Gazzetta - Sburocratizzazione costruzione nuovi stadi: Fiorentina e Napoli in prima linea per modificare le norme

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive le novità che potrebbero essere proposte in Lega:

Nuovo stadio Napoli

Nuovi stadi in Serie A: la proposta di Fiorentina, Napoli e Roma

"Un processo di semplificazione della burocrazia aiuterebbe la costruzione di nuovi impianti, progetto a cui già lavorano diverse società. La Fiorentina è in questo caso in prima linea: il presidente viola Commisso si è già scontrato con le norme che vietano una totale ristrutturazione del Franchi, e con le lunghissime procedure per costruire uno stadio completamente nuovo, in città o nei comuni vicini. Un fronte che con la Fiorentina vede già schierati altri club: Bologna, Napoli, Roma, Cagliari".