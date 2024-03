Nuovo stadio a Bagnoli, la frenata di Manfredi: "Massima disponibilità per il Maradona"

Gli europei 2032 e la possibilità di offrire uno stadio di grande livello, adeguato alla passione partenopea, sono chance che sarebbe un peccato perdere. Ma tra progetti complicati, scarsa comunicazione e necessità obiettive di dover continuare ad avere un impianto in cui il Napoli possa giocare durante i lavori, il buco nero di un “nulla di fatto” è un rischio che si inizia a intravedere. Succede così che il Napoli annunci di voler presentare un progetto su Bagnoli parlando con Invitalia e non col primo cittadino e commissario del Sin.

Il sindaco chiude all'ipotesi stadio a Bagnoli

Come riporta Il Mattino, per il Comune la priorità resta quella: riqualificare il Maradona. Un eventuale altro stadio a Bagnoli, come ipotizzato da De Laurentiis, lascerebbe il problema dell’attuale impianto di Fuorigrotta. «È la via maestra» per Manfredi. Un percorso già definito, dal punto di vista procedurale, per quanto riguarda gli accordi fra i Comuni e le società sportive per la ristrutturazione degli impianti: «C'è la massima disponibilità da parte nostra e del Governo», le parole del sindaco.