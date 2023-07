Ultime notizie Napoli - Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Lo ha annunciato il Presidente De Laurentiis, come racconta Il Mattino.

"Il casting di De Laurentiis nelle ultime settimane non è stato breve: sono stati numerose i contatti e tra questi c'è stata anche una telefonata con Massara, ex Milan. Figura che professionalmente sarebbe stata troppo ingombrante per un uomo e un presidente, come De Laurentiis, a cui piace da morire fare tutto da solo"