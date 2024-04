CorSport - De Laurentiis sta per chiudere con il nuovo DS. Il patron delegherà tre mansioni: la situazione

De Laurentiis sta riprogrammando totalmente il Napoli si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il presidente ha iniziato a lavorare con molto anticipo sulla stagione che verrà. La Champions League è un traguardo impossibile da raggiungere. Restano ancora in piedi l'Europa League e la Conference, ma De Laurentiis non si fa molte illusioni. Per questo motivo, ha iniziato a programmare in anticipo il Napoli che verrà. Il primo tassello sarà il direttore sportivo.

Chi sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli

Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Mauro Meluso non sarà riconfermato. L'opzione unilaterale che il club vanta verso di lui non verrà esercitata. Dunque il Napoli punterà su un altro direttore sportivo al quale però verrà dato più margine d'azione rispetto al passato. Ecco cosa si legge nel dettaglio sulle pagine del Corriere dello Sport: