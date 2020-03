Nuovo calendario in Serie A, Tuttosport: è stato il Napoli l’ultimo club in ordine di tempo a dare il suo assenso

Via libera alla proposta di nuovo calendario elaborata dal Consiglio di Lega di A tenutosi due giorni fa: è stato approvato da diciannove club con altrettante mail Pec inviate all’indirizzo della Lega Serie A. Come racconta Tuttosport, è stato il Napoli l’ultimo club in ordine di tempo a dare il suo assenso.

Nuovo calendario in Serie A, le ultime