Nuovo allenatore Napoli, oggi Pioli si libera dal Milan! Comunicato in arrivo, le intenzioni di ADL

Nuovo allenatore Napoli, si entra nella fase decisiva. Come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, dopo aver sbagliato la scelta iniziale prima con Rudi Garcia e poi con i cambi disastrosi in corsa con Walter Mazzarri e Francesco Calzona, il presidente adesso non vuole ripetere l’errore.

Ultimissime nuovo allenatore Napoli

Così sta giocando su più tavoli per capire la soluzione migliore e mentre lusinga Gian Piero Gasperini il presidentesta trattando contemporaneamente anche Antonio Conte che restano le prime scelte. Sullo sfondo restano due opzioni: Vincenzo Italiano e Stefano Pioli, con quest’ultimo che oggi lascerà il Milan con un comunicato ufficiale. Separazione con buonuscita per il tecnico che nelle prossime ore sarà libero di trattare potenzialmente con ADL. Per il presidente, però, come detto, priorità prima a Gasperini e Conte.