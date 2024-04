Nuovo allenatore Napoli: De Laurentiis e Chiavelli fanno il tifo sfegatato per questo nome

Il Napoli non aspetterà ancora per molto Antonio Conte. De Laurentiis e Chiavelli hanno già individuato delle alternative al tecnico salentino per non restare in alcun modo spiazzati in caso di risposta negativa. Vincenzo Italiano, si legge su Il Mattino, è il nome coccolato sia dal presidente che da Andrea Chiavelli ma entrambi però fanno il tifo sfegatato per un altro nome.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli

Calciomercato Napoli - In attesa di capire cosa deciderà Antonio Conte, prosegue il corteggiamento del Napoli per Vincenzo Italiano che si libererà dalla Fiorentina al termine di questa stagione. Tuttavia, si legge su Il Mattino, De Laurentiis e Chiavelli fanno il tifo sfegatato per Francesco Calzona. L'attuale allenatore, in caso di qualificazione alla prossima Europa League, potrebbe anche essere clamorosamente riconfermato. in tal caso, le sue quotazioni sarebbero in notevole rialzo.