Napoli-Parma, pronta una nuova maglia speciale! Simbolo N e mappa della città: i dettagli

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli-Parma, via al debutto per Gennaro Gattuso. E in concomitanza con questo giorno speciale, ci sarà anche una maglia speciale per gli azzurri.

Nuova maglia Napoli stasera col Parma

Come infatti riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, la squadra giocherà con una divisa stasera. Si tratta del nuovo progetto della Kappa chiamato «Napoli District», con la nuova “camiseta” che sarà di colore grigio con due tonalità: una più chiara, l’altra più scura. Poi ci sarà anche il simbolo della “N” nero, immerso nell’azzurro, e altre tonalità nere nella parte alta tra collo e braccia. Grigi e neri anche i pantaloncini. Ci sarà una mappa, ben visibile sulla parte anteriore, che rappresenterà tutti i quartieri di Napoli.