Ultime calcio - Nicola Pozzi, ex calciatore del Napoli e della Sampdoria, tra le altre, ha trovato una panchina. Sperava di entrare nello staff di Iachini e non gli sarebbe dispiaciuto tornare con lui a Genova: invece sarà il nuovo allenatore dell’Asd Grassina Calcio. Ieri l’annuncio trionfante del club, che nell’ultima stagione ha militato in serie D. Lo riferisce La Repubblica, edizione Genova.