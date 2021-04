"Nueve falso, non lascia mai il segno! Quasi non si vede". Mertens è tra i peggiori, voti e giudizi dei quotidiani

Napoli Calcio - L’attaccante del Napoli Dries Mertens è tra i peggiori in campo di Juventus-Napoli, di seguito voti e giudizi dei quotidiani.

Corriere dello Sport 5

“Finisce per rappresentare una presenza ornamentale, mentre invece dovrebbe offrirsi come valore aggiunto. Da centravanti o da sotto-punta non è Ciro”

Tuttosport 5

“Piuttosto impalpabile nel primo tempo, nella ripresa arretra in trequarti per ceder posto a Osimhen ma non incide più di tanto manco lì”

Gazzetta dello Sport 5,5

“Da centravanti quasi non si vede, facilitando così il lavoro di De Ligt e Chiellini. Nella ripresa, dentro Osimhen, potrebbe dare più fantasia e creatività, ma si capisce che non è serata e si aggira senza mai incidere”

Il Mattino 5

“Soffre con pochissimi palloni giocati, cerca di abbassarsi per giocare più palloni ed evitare di finire nella morsa di De Ligt e Chiellini. Operazione che riesce solo in parte, anche perché (strano a dirlo) manca precisione nel tocco.Non cresce con Osimhen al suo fianco e non trova mai lo spunto che fa la differenza”

Repubblica 5

“Nueve falso, non lascia mai il segno in area di rigore”

Corriere della Sera 5,5

“Si affaccia nel salotto di Buffon solo a inizio ripresa, ma prima era da missing in action tra i centrali bianconeri”