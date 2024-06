Novità nello staff di Conte: ecco tutti i nomi presenti

Calciomercato Napoli - Staff Conte Napoli, tutto pronto per la nuova avventura. Spuntano fuori i nomi delle figure che sono arrivate a Napoli per sostenere il lavoro del nuovo mister. E' Il Mattino che fa un'analisi su questo:

"A fargli da "scorta" anche il vice Stellini e Lele Oriali che sarà il traid d'union tra squadra e società. Non per questo però andrà via Giuseppe Santoro, storico dirigente del club. Resterà al fianco di Conte e sarà accanto all'allenatore durante la stagione anche con il compito di introdurlo nel miglior modo possibile all'interno del mondo Napoli.

Confermato anche l'addio di Sinatti come preparatore atletico, mentre Costantino Coratti sarà il nuovo responsabile dell'area atletica degli azzurri. La vera novità è quella di Mauro Sandreani, che torna a fare da osservatore per l'allenatore dopo l'esperienza insieme ai tempi della Nazionale. Sliding doors per Sandreani che proprio al Napoli fu accostato in passato, ma come allenatore. Era 1997 e il suo nome circolava tra i possibili tecnici per il club azzurro che alla fine decise di prendere Mutti".