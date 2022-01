Novellino: "Mia esperienza al Napoli? Come un gatto in tangenziale. La mancata riconferma fu colpa di Corbelli"

Napoli calcio - Walter Novellino, in una intervista a Repubblica, ha parlato dei suoi trascorsi sulla panchina del Napoli.

Cominciamo con Napoli.

"All’inizio abbiamo fatto fatica, poi ho portato più di 90mila persone allo stadio. Ce n’erano 400 quando sono arrivato. Poi non dimentichi le mie origini. Sono di Montemarano, provincia di Avellino. Mio padre è stato un grande tifoso del Napoli".

Purtroppo la sua esperienza in panchina è durata poco.

"Come un gatto in tangenziale. Comunque ho raggiunto il mio scopo. Dovevo riportare il Napoli in serie A e ci sono riuscito. La mancata conferma è dipesa da Corbelli, non da Ferlaino: allora c’era questa diarchia".