Nove club di A nel mirino dell'Antitrust: clausole vessatorie nell'acquisto di abbonamenti e biglietti! Escluso il Napoli

Inter, Milan, Roma, Lazio, Juve, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta sono nel mirino dell’Antitrust che ha avviato procedimenti istruttori per «clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite». Si tratta di clausole che non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto in caso di chiusura dello stadio o di rinvio della partita. «L’attivita? istruttoria in corso fa seguito - si legge in una nota dell’Anti- trust - al mancato accoglimento dell’invito rivolto dall’Autorita? alle nove societa? lo scorso 8 maggio 2019, tramite una comunicazione di moral suasion con la quale era stato richiesto ai club di adottare iniziative dirette a rimuovere le evidenze appena richiamate». L’Antitrust verifichera? se queste clausole siano effettivamente «vessatorie». Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.