Notte storica per l'MLS: Gonzalo Higuain e il fratello Federico in rete nella rimonta dell'Inter Miami [VIDEO]

MLS - E' arrivata una giornata storica per la famiglia Higuain, che vede i fratelli Gonzalo e Federico entrambi in forza all'Inter Miami in qualità di attaccanti. E nella notte italiana, si sono resi protagonisti di una pagina di storia per quanto riguarda l'MLS: sono i primi fratelli in rete nella stessa partita.

Gonzalo e Federico Higuain

Gonzalo Higuain e il fratello Federico hanno trovato entrambi la via del gol nella gara contro il Philadelphia Union di Phil Neville: l'ex Napoli ha pareggiato la sfida al 73esimo, su assist proprio del fratello Federico, che dieci minuti più tardi ha chiuso la gara con la rete del definitivo 2-1.

