Notizie calcio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fornisce alcune novità di formazione in vista di Napoli-Sampdoria, alle ore 18 domani al San Paolo. Ancelotti non rinuncia al 4-2-3-1, con Fabian dietro le punte. In attacco ci dovrebbe essere ancora Mertens, niente da fare per Llorente. Sulla sinistra pronto Younes. Mentre Di Francesco opta per la difesa a tre al San Paolo.

Napoli-Sampdoria

In allegato il grafico