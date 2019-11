Repubblica - Liverpool come Napoli, manca uno scudetto da ventinove anni: l'ultima volta nel 1990

Notizie calcio. Il Napoli sfiderà il Liverpool ad Anfield non nel suo momento migliore, causa anche i tanti infortunati. Gli azzurri non riescono più a vincere e sfideranno una delle squadre più forti d'Europa. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Liverpool è viscerale, unica per il firmamento inglese e poco british. Sta alla Premier come il Napoli sta (o forse stava...) alla serie A. Ora tra le due tifoserie è rimasta infatti una sola analogia: entrambe aspettano di vincere un altro scudetto da ben 29 anni. Anfield e il San Paolo lo festeggiarono insieme e per l’ultima volta nel lontanissimo mese di maggio del 1990. Ma durante il lungo oblio il fuoco dei Reds non si è mai sopito, mentre l’azzurro è diventato progressivamente più pallido: trasfor-mando così in una vecchia favola la legge del dodicesimo uomo.