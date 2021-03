Nordahl: "Milan? Deve puntare alla qualificazione in Champions, attenzione al Napoli che si è svegliato"

Notizie Calcio - Thomas Nordahl, figlio di Gunnar, celeberrimo attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Più forte Ibra o suo padre?

«Zlatan è più completo, ma mio papà era più efficace in area di rigore. In ogni caso, come dico sempre, non sarebbe mica male per mio padre essere eventualmente il secondo (ride, ndr). È una questione di generazioni. Quest’anno avrebbe compiuto 100 anni, io non faccio mai paragoni col passato. Sono stati i migliori delle loro epoche calcistiche. Zlatan lo è adesso. Papà lo era ai suoi tempi»