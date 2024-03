"Non trova mai un guizzo per fare la differenza". Osimhen non la becca mai con Buongiorno: le pagelle dei quotidiani

Non ha brillato Victor Osimhen ieri in Napoli-Torino. L'attaccante è stato ben controllato dal difensore Buongiorno che non l'ha mai praticamente mollato per tutto l'incontro concedendo al centravanti del Napoli poco o niente. Di seguito le pagelle dei quotidiani per Osimhen.

Pagelle Osimhen Napoli Torino 1 1

Corriere dello Sport 5. La festa per la centesima presenza in Serie A è rovinata da Buongiorno, marcatore implacabile. Pochi spazi, un paio di spunti.

Gazzetta dello Sport 5. Buongiorno gli si incolla addosso e non trova mai un guizzo per fare la differenza. Nervoso, sbraccia e becca il giallo.

Il Mattino 5,5. E' sempre carne viva, c'è sempre lui nella manovra offensiva, ma Buongiorno è impressionante nel disinnescarlo. Pochi gli spunti, non preciso.