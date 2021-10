Non solo Anguissa, un altro azzurro sta garantendo equilibrio al Napoli e libertà a Fabian di essere regista del gioco

Notizie Napoli calcio. Sul piano tattico, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha provato un paio di soluzioni, ottenendo risultati incoraggianti.

Il 4-2-3-1 iniziale ha lasciato ben presto via libera al 4-3-3, uno schema che garantisce maggiore equilibrio. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"L’inserimento di Anguissa è servito per assicurare alla mediana quell’incontrista che ha permesso a Fabian di erigersi a regista del gioco. L’equilibrio lo sta garantendo anche l’arretramento di Zielinski nella posizione di mezzala.

Il pressing e la difesa alta completano il lavoro della squadra, che pressa con insistenza per riconquistare il pallone in fase di non possesso. E’ capitato poche volte che il Napoli sia stato costretto ad arretrare per difendere il risultato. Ed in quel caso, il 4-1-4-1 è servito per limitare al minimo gli spazi per la manovra avversaria".