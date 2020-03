Non si gioca Euro 2020, la rinuncia più dura, Repubblica: è l'anno zero, si vuole salvare il calcio

Ultimissime calcio - Il 2020 rischia di diventare l’anno zero del calcio, gigante sgretolato in pochi giorni da “un nemico invisibile e veloce”, come il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin definisce il coronavirus. Soltanto una guerra, una guerra appunto mondiale, avrebbe ottenuto lo stesso effetto.

Secondo quanto riferisce La Repubblica:

"L’Europeo itinerante, in 12 Paesi diversi, è stato rinviato di 12 mesi: si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio 2021. Champions League ed Europa League sono appese ad una tregua della pandemia, che potrebbe permettere di concluderle entro il 27 giugno. I campionati nazionali restano socchiusi alla stessa speranza: esaurirli prima di luglio. Ma lo slittamento dell’intero calendario internazionale somiglia quasi a uno smottamento. La frana improvvisa del business suggerisce lo spostamento di uno o due mesi dell’esame dei bilanci (della scorsa stagione) dei club iscritti alle coppe: le simulazioni sono in corso. Se non è la fine dell’onnipotenza dello sport più globale, l’allarme rosso lo ha certificato ieri alle 14 l’Uefa, il governo del calcio europeo, dopo una mattinata di riunioni con le 55 Federazioni nazionali, l’Eca che presiede i club, l’EL che riunisce le Leghe, la Fifpro sindacato dei calciatori. L’inusuale contesto era inequivocabile: in videoconferenza, ognuno a casa propria, lontano dalla Nyon, sede dell’Uefa, con la Svizzera in stato di emergenza fino al 19 aprile. Chi non potrà sfruttare nel 2021 i biglietti già acquistati verrà rimborsato. Roma era pronta per il battesimo del torneo con Italia-Turchia del 12 giugno e attendeva l’Olimpico esaurito (65 mila persone) anche con Galles e Svizzera: sposterà il programma all’11 giugno 2021. L’Uefa ha istituito un gruppo di lavoro su Champions ed Europa League: le date presunte delle due finali, a Istanbul e Danzica, sono il 27 e il 24 giugno. La Fifa donerà 10 milioni di dollari all’Oms".