"Non penso più alle multe: è inutile anche parlarne". Disgelo tra ADL e squadra: spunta anche premio per il successo con la Juve

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su De Laurentiis: "La festa dell’Olimpico è servita infatti anche a sanare la frattura tra Aurelio De Laurentiis e la squadra, dopo mesi di separazione in casa. L’ammutinamento di Insigne e compagni dello scorso 5 novembre è finalmente acqua passata, al termine di sei mesi di lacerante separazione in casa. "Non penso più alla questione delle multe, quindi non c’è bisogno nemmeno di parlarne. Nella nuova gestione tecnica tutti i giocatori si sono comportati con grande professionalità", ha steso la mano il presidente, pronto a pagare subito un paio dei tre stipendi congelati. Inoltre ci sarà pure il premio per l’impresa contro la Juve di Sarri, più gustosa per la lezione inflitta sul campo al grande ex".