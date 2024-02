"Non andrò in Champions: farà come con Garcia". L'amara confessione di Mazzarri prima dell'ultimo allenamento

Walter Mazzarri aveva già capito ieri mattina che non sarebbe stato lui a guidare il Napoli in Champions League contro il Barcellona. Ha percepito subito tutto trovando poi conferma di quello che pensava di ora in ora. Nonostante tutto questo, si è diretto a Castel Volturno per dirigere l'allenamento di ieri. Come si legge su Il Mattino, Mazzarri ha capito che con il Napoli sarebbe finita entro la serata di ieri perché ha rivissuto gli ultimi giorni di Rudi Garcia.

De Laurentiis esonera Mazzarri

Il quotidiano riporta una sorta di confessione che proprio Walter Mazzarri ha fatto ieri a Castel Volturno dove ha dovuto fingere davanti alla squadra di non essere in discussione. Il tecnico toscano avrebbe confessato a chi gli era accanto: "Non mi farà sedere in panchina in Champions, appena definisce le cose con l'altro, proprio come ha fatto con Garcia, mi manderà via".