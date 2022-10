Non gioca titolare da agosto: può essere la novità dal 1' per Cremonese-Napoli

Napoli Calcio - Non gioca titolare dall’estate, esattamente il 31 agosto scorso in quell’amaro Napoli-Lecce finito a sorpresa 1-1 e che smorzò i primi entusiasmi dopo le goleada iniziali contro Verona e Monza con 9 gol in due partite.

Parliamo di Leo Ostigard, neo acquisto azzurro di quest'estate, che non ha mai disdegnato quando chiamato in causa ma che non ha mai trovato grossi spazi considerando anche la solidità del duo Rrrahmani-Kim.

Ostigard novità per Cremonese-Napoli?

Il difensore scandinavo, adesso, si candida per una maglia da titolare e potrebbe essere la novità principale di Cremonese-Napoli in programma stasera alle 18.00: prenderebbe il posto del kosovaro pronto a rifiatare.