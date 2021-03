«Non escludo il ritorno»: è un Hamsik in versione Franco Califano. CorSport: tono emozionato e nostalgico per Marek

Ultime calcio Napoli - «Non escludo il ritorno»: è un Marek Hamsik in versione Califano quello che non ha mai riposto la casacca azzurra in un cassetto. Ne parla il Corriere dello Sport.

“In occasione della presentazione coi nuovi colori dell’IFK Göteborg, a domanda esplicita ha così risposto: «Mai dire mai, non chiuderò la porta a un ritorno, a Napoli ho speso l’intera carriera». Il tono è fra l’emozionato e il nostalgico e lui, nel corso della lunga ed estremamente gratificante avventura partenopea, aveva in più occasioni ribadito quell’attaccamento all’intero pianeta azzurro divenuto via via sempre più viscerale”