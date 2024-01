Napoli - Il difensore veloce non è arrivato a Napoli. La trattativa per Theate con il Rennes non è decollata e il club ha deciso di rinunciare anche all’argentino Perez dell’Udinese, un centrale strutturato fisicamente ma senza quello sprint che la retroguardia azzurra ha perso dopo l’addio di Kim. Si andrà avanti con Ostigard che ha dimostrato un buon feeling con il nuovo assetto tattico. Lo scrive Repubblica.