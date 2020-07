"Non ammetto cali di tensione": Gattuso striglia il Napoli, la serataccia con l’Atalanta ha lasciato segni sul suo umore

Ultime notizie Napoli - La serataccia con l’Atalanta ha lasciato segni sull’umore dell'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Il problema più grande è stato l’atteggiamento del Napoli, ad aver infastidito Rino, come racconta il Corriere dello Sport:

"Ha strigliato a dovere i suoi sia a Bergamo negli spogliatoi dopo la partita, a caldo, sia ieri. Non gli è passata subito, e non potrebbe essere altrimenti. «Non ammetto cali di tensione», il concetto espresso pubblicamente e poi in privato. Magari con parole più incisive, sì, ma poco cambia: l’input è quello. E dovrà essere recepito al volo, già domani con la Roma. Servono risposte immediate che facciano bene alla dignità e alla personalità, e soprattutto alla crescita"