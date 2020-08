"Noi non siamo secondi a nessuno", striscione tifosi Bari contro De Laurentiis: temono di essere una succursale del Napoli

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Una parte della tifoseria biancorossa non ha ancora smaltito la delusione per la mancata promozione del Bari in Serie B. Così una frangia dei supporters ha deciso di lanciare al presidente Luigi De Laurentiis un messaggio chiaro e forte all’interno di un polemico striscione collocato davanti allo stadio San Nicola con cui chiedono alla società “programmazione, rispetto e patti chiari’’. Il timore di una parte degli ultras sarebbe quello di vedere il Bari diventare una succursale del Napoli (“Noi non siamo secondi a nessuno’’, si legge ancora nello striscione). L’insoddisfazione sarebbe aumentata dal fatto che la società non ha ancora deciso se confermare o meno il tecnico Vincenzo Vivarini".