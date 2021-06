"No comment". Caso Osimhen, la posizione del Napoli: il pagamento del cartellino risulta valido per la UEFA

Napoli Calcio - Nessuna preoccupazione per l’indagine che sta travolgendo il Lille e soprattutto l’ex proprietà del club francese campione dell’ultima Ligue 1. Il Napoli è sereno, come racconta Il Mattino.

“«No comment», è la posizione ufficiale del Napoli che si sente estraneo alla vicenda. Il pagamento del cartellino risulta valido per la UEFA, altrimenti il trasferimento non sarebbe potuto avvenire. Ogni genere di problematica potrà essere ricondotta solo alla vecchia proprietà del Lille.

Osimhen sarà pagato in 5 rate: la prima è stata versata al momento, la seconda a breve, questione di mesi. E così sarà anche per i prossimi tre anni. Quanto sia accaduto al momento del passaggio di società non riguarda il Napoli”