Napoli Calcio - Non ci sarà sold out questa sera allo stadio Maradona per Napoli-Braga. Il dato spettatori non dovrebbe superare le 40.000 unità sugli spalti dell'impianto sportivo di Fuorigrotta. Insomma, niente febbre Champions considerando che la sfida di questa sera è da dentro o fuori. Gli unici settori che vanno verso il tutto esaurito sono le Curve superiori.