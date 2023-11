Niente ritiro per il Napoli prima dell'Union Berlino, il programma della squadra di Garcia

Difficile che l'allenatore francese Rudi Garcia possa stravolgere il suo Napoli prima del match di Champions League contro l'Union Berlino. Non cambierà nemmeno il programma del club azzurro, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

Vincere, anche con l'Union, è l'unica cosa che conta per davvero:

"Garcia conosce le esigenze del club azzurro. Ed è il motivo per cui con l'Union Berlino farà meno esperimenti possibili. Forse, proprio nessuno. E anche se si gioca alle 18,45, Garcia ha deciso di non fare il ritiro: il raduno, come sempre mercoledì mattina all'Hotel Serapide a Pozzuoli"